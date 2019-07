Férias de julho em Maceió é opção para casais que querem economizar

Redação



23/07/2019 | 11:48

Nem toda viagem bacana precisa pesar no orçamento. Passar as férias de julho em Maceió (AL), por exemplo, pode ser uma boa pedida para se divertir gastando pouco, já que o Jatiúca Suites Resort by Slaviero Hotéis preparou uma promoção especial para o período.

Ao longo de todo o mês, dois adultos vão pagar pelo o preço de um, com uma criança de até 7 anos na mesma acomodação dos pais. Mas, como não é só a diária que acarreta em gastos, a tarifa inclui ainda meia pensão e uma intensa programação para as crianças.

Divulgação Vista da praia em Maceió

Férias de julho em Maceió

O Jatiúca Suites Resort by Slaviero Hotéis fica à beira-mar, com todas as suítes com vista para o oceano. Quem não quiser entrar na água pode aproveitar o mini campo de golfe e as quadras no resort.

Na recreação há atividades para todos os gostos e idades. Bingo, karaokê, show de mágica, roda de samba, caminhadas, hidroginástica e slackline são algumas realizadas diariamente entre às 8h e às 22h.

Serviço

Os valores por casal custam a partir de R$ 480, mais as taxas. A promoção é válida apenas para reservas feitas pelo site da Slaviero Hotéis e para hospedagens de 1 a 31 de julho.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

Os destinos naturais mais lindos do Brasil contam com opções variadas, desde chapadas a praias espalhadas por diversos estados. Se você quer aproveitar as próximas férias em contato com a natureza, confira a lista que o Rota de Férias preparou com os 25 destinos naturais mais lindos do Brasil.

<blockquote><em>Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariament