Navio Costa Diadema tem roteiro de verão no Mediterrâneo

23/07/2019 | 11:48

O navio Costa Diadema, da Costa Cruzeiros, é o destino certo para os brasileiros que desejam visitar diferentes países em uma única viagem, em pleno verão no Mediterrâneo. Até outubro deste ano, a embarcação percorre as mais belas paisagens da Itália, França e Espanha em roteiros de uma semana.

Verão no Mediterrâneo

Os cruzeiros de sete noites a bordo do Costa Diadema passam pelas cidades de Savona, Marselha, Barcelona, Palma de Maiorca e Roma. Além disso, eles alternam escalas nas localidades italianas de Palermo e Cagliari.

Em todas as paradas, a Costa oferece excursões que atendem os diferentes perfis de passageiros, inclusive o hóspede com mobilidade reduzida ou com algum outro tipo de deficiência. Há, pelo menos, uma excursão em grupo acessível para esse público.

O navio

O Costa Diadema é customizado para brasileiros e possui quase 40 tripulantes da nacionalidade dedicados a atender hóspedes que estão em busca de comodidade. O navio conta ainda com canais de televisão e folheteria em português, como os cardápios e os diários de bordo com as atividades programadas ao longo da viagem.

Os cruzeiros a bordo Costa Diadema são inspirados no conceito Italy´s finest, o melhor do estilo italiano de navegar em hospitalidade, gastronomia e entretenimento.

Com 1.862 cabines, sendo 756 com varanda e 64 suítes com varanda e vista para o mar, o Costa Diadema reúne uma série de serviços, incluindo oito restaurantes das mais diferentes especialidades, três piscinas, oito jacuzzis, o centro de bem-estar, festas temáticas, shows musicais, Cinema 4D e espaços dedicados para adolescentes e crianças, como o da Peppa Pig.

Costa Smeralda

Em novembro deste ano, o Costa Diadema finaliza sua jornada pela Europa e segue ao Oriente Médio para cruzeiros regulares e semanais, partindo de Dubai.

Quem assume sua posição é o flagship Costa Smeralda, que será inaugurado em outubro deste ano. Com uma capacidade para 6.518 hóspedes e mais de 60% das cabines com varandas, a embarcação navegará pelo Mediterrâneo até dezembro de 2020 e será o primeiro navio do mundo de bandeira italiana movido a gás natural liquefeito.

Serviço

Navio Costa Diadema – Mediterrâneo

Embarque: Civitavecchia/Roma – 25/10/2019

Número de noites: 7

Cidades visitadas: Civitavecchia/Roma, Savona, Marselha, Barcelona, Palma de Maiorca e Palermo

Preço: a partir de R$ 2.259 (10x de R$ 225,90) por pessoa em cabine interna dupla na categoria Basic com taxas não incluídas.

Navio Costa Diadema – Oriente Médio

Embarque: Dubai – 14/12/2019

Número de noites: 7

Cidades visitadas: Dubai, Mascate, Doha e Abu Dhabi

Preço: a partir de R$ 809 (10x de R$80,90) por pessoa em cabine interna dupla na categoria Basic com taxas não incluídas.

50 lugares para conhecer na Europa

