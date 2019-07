Lulu Santos reflete sobre casamento com Clebson Teixeira: - A gente acaba excluído daquela possibilidade de felicidade

23/07/2019 | 11:10



A nova temporada do Lady Night, programa apresentado por Tatá Werneck no Multishow, tem dado o que falar principalmente pelo fato de a apresentadora estar abordando, também, a sua maternidade. E no programa em que ela recebe Lulu Santos não foi diferente, uma vez que Tatá chegou até mesmo a chorar em uma das partes do bate-papo. Em vídeo publicado por ela nas redes sociais, a noiva de Rafael Vitti explicou o ocorrido ao dizer: Hoje vai ao ar um programa MUITO especial pra mim. Minha mãe me amamentava ouvindo essa musica :) e hoje o querido @lulusantosoficial cantou pra nós juntas e pra bebê.

Mas não foi só isso. Lulu ainda falou sobre o marido, Clebson Teixeira, por quem ele se diz completamente apaixonado e com quem oficializou a relação em abril deste ano. Aliás, durante a conversa ele deixou claro que nem pensa em homofobia e como seu relacionamento é calcado para não ter de lidar com isso:

- A gente fez em homenagem um ao outro. Não é para normatizar, mas também tem esse efeito. Eu nunca tive a oportunidade de falar sobre o que eu mesmo sofri de auto pressão e opressão da sociedade. Uma das coisas que a gente acaba se ressentindo mais é que não ter representatividade. A gente vê aquelas beijos, os casais e os romances e acaba não se vendo representado naquela imagem e é excluído daquela possibilidade de felicidade. O que a gente fez foi não nos excluir dessa imagem de felicidade.Falar em homofobia sequer passa pela minha cabeça, é uma coisa que está resolvido na minha cabeça.