Entusiasmo contido

Do Diário do Grande ABC



23/07/2019 | 10:37



Outrora meninas dos olhos dos gestores, apresentadas como a solução para impulsionar a concepção de grandes projetos de interesse popular, as chamadas PPPs, as parcerias público-privadas caíram em descrédito no Grande ABC. Prefeitos que apostavam no modelo de financiamento para tirar ideias do papel trocaram o entusiasmo inicial pelo desconfiança. Compreende-se a cautela. O balanço é um desastre. Na última década, nenhum dos planos originais que previam a associação de interesses entre governos e empresas nas sete cidades deu resultado significativo.

Prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) foi de sinceridade cristalina ao justificar a desistência da PPP com a qual pretendia modernizar a iluminação municipal, recorrendo a empresa privada para instalar lâmpadas de LED em 12 mil pontos de luz, dando em troca o montante arrecadado com a CIP (Contribuição de Iluminação Pública) em 30 anos. Após longos estudos, a administração são-caetanense chegou à conclusão de que haveria prejuízo ao erário. “A conta não é boa para o município”, verbalizou o chefe do Executivo.

Reportagem publicada hoje neste Diário, com informações de outros municípios, comprova que o modelo de investimento público-privado fracassou em toda a região. Existem inúmeras explicações oficiais. Mas nenhuma delas é capaz de superar a de Auricchio Júnior. Para se sedimentar, o acordo precisa ser bom para os dois lados, algo que parece ter faltado em todas as iniciativas de parceria estudadas no Grande ABC.

Há exemplos de PPPs bem sucedidas em várias partes do globo, inclusive no Brasil – algumas linhas do Metrô paulistano são exemplos disso. Mas existem também inúmeras tentativas de empresas de se aproveitar da estrutura pública para encher ainda mais os seus cofres, com claro prejuízo para o interesse público. O prefeito de São Caetano, com a coragem que lhe é característica, citou uma delas. Enquanto não houver equilíbrio nos interesses de ambas as partes, investir no modelo é dar tiro no escuro.