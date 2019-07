Obituário - 23 de julho de 2019

Ademir Medici



23/07/2019 | 10:34



SANTO ANDRÉ

Santo André, sábado, dia 20 de julho

Douglas de Oliveira, 75. Natural de Álvares Machado (SP). Residia em Santo André. Dia 20, em são Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 21 de julho

Arnaldo de Andrade, 87. Natural de Tucano (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Cobrador. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Lucchesi, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Roberto, em São Paulo (SP). Dia 21, em Santo André. Jardim da Colina.

Geraldo Demir dos Santos, 73. Natural de Pedralva (MG). Residia no Parque Jaçatuba, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia Marcionila da Silva, 72. Natural de Lajedo (PE). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 21, em Mauá. Memorial Phoenix.

Valdenir Maria de Jesus, 72. Natural de Brumado (BA). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ademir Jerônimo dos Santos, 57. Natural de Junqueirópolis (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Ponteador, Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Donizete Azevedo, 56. Natural de Carbonita (MG). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Ajudante. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Miriam Mangerotti Costa Medeiros, 56. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paula Didone Amorim, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Natanael de Lima, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Açougueiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ricardo de Assis Cruz, 47. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Motorista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 18 de julho

Mario Pedro Farina, 93. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Leonor Maria Lourenço Bonito, 89. Natural de Portugal. Residia no Jardim Campestre, em São Bernardo. Dia 18. Jardim da Colina.

Leci Rodrigues Sobrinho, 80. Natural de Itanhaem (SP). Residia na Vila Mutum (BA). Dia 18. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 19 de julho

Antonio Simões Carvalho, 89. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Maria Adelaide, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Pedro Joaquim dos Santos, 84. Natural de Aquidabã (SE). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

João Batista Filho, 83. Natural de Bias Fortes (MG). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Esmeralda Felippe Antonio, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 19, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

José dos Santos Sabino, 79. Natural de Santa Lúcia (SP). Residia no Jardim Valdibia, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério de Vila Euclides.

Vanderlei Vasconcelos, 78. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 19. Vale da Paz, em Diadema.

Odair Ferrari, 76. Natural de Rio Claro (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 19. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



São Bernardo, sábado, dia 20 de julho

Ana Ribeiro Vais, 88. Natural do Estado da Bahia. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Neide da Silva Tonetto, 87. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério da Paulicéia.

Hortência Maria de Paula Lima, 84. Natural de Suribim (PE). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Odete Ferreira da Silva de Sales, 75. Natural de Palmares (PE). Residia na Vila Euclides, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo (SP).

Lauro Laurencio Santana, 71. Natural de Conceição do Coite (BA). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Phoenix, em Santo André.

Carlos Eduardo Cavalcante, 64. Natural de Duque de Caxias (RJ). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Laura Brasilina de Arruda, 64. Natural de Nova Fátima (PR). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

São Caetano, sexta-feira, dia 19 de julho



Pedro Luis Serein, 72. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 19. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 20 de julho

Esther Borbely Amaro da Silva, 93. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 20. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Antonio Carlos da Costa Pinto Coelho, 80. Natural de Portugal. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

José Osvaldo Picoli, 73. Natural de São Sebastião da Grama (SP). Residia no bairro Santa Maria. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Valdecir Francisco Antonio, 63. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 20. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

São Caetano, domingo, dia 21 de julho

Amélia Garcia Martins, 99. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 21. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.



DIADEMA

Luci Viana Balbino Prudente, 68. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21, em Santo André. Cemitério Parque dos Girassóis, em São Paulo.

M A U Á

Mauá, terça-feira, dia 16 de julho

Valmir Breno de Jesus Oliveira, 15. Natural de Mauá. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 16. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 17 de julho

Maria da Mata Moura, 79. Natural de Araci (BA). Residia no Jardim Bela Vista, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Roberto da Mota Silveira, 70. Natural de Surubim (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Josezito Maria do Nascimento, 58. Natural de Primavera (PE). Residia no Jardim Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Luciano do Nascimento Lopes, 39. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santa Lídia.

Marcelo da Conceição Moreira, 37. Residia no Jardim Cerqueira Leite, em Mauá. Dia 17. Cemitério Santo Antonio dos Moreiras, em Angelândia (MG).



Mauá, quinta-feira, dia 18 de julho

Neuza Albano da Silva, 77. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 18. Vale dos Pinheirais.

Ivone Ribeiro de Souza, 61. Natural de Santo André. Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 18. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires, em Santo André.

Flavio da Silva Santos, 25. Natural de Diadema. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 18. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 19 de julho

Benedito Rego Estrela, 79. Natural do bairro do Tatuapé, em São Paulo (SP). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Maria Carvalho de Medeiros, 75. Natural de Conceição (PB). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Dia 19, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.

Maria da Conceição Alves, 75. Natural de Itacambira (MG). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

José Maria Xavier, 73. Natural de Poção (PE). Residia no Jardim Paranavaí, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.

Flaviana Aparecida Carline, 35. Natural de Mauá. Residia no Jardim Bom Recanto, em Mauá. Dia 19. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sábado, dia 20 de julho

Joaquim dos Santos, 85. Natural de Monte Aprazível (SP). Residia no Jardim Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Pereira de Souza, 77. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Nova Mauá, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Maria do Carmo da Silva Leite, 63. Natural de Agrestina (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Adão Ramos, 59. Natural de Guarantã (SP). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.



RIO GRANDE DA SERRA

João Carolino, 73. Natural de São Manuel (SP). Residia na Vila Conde Siciliano, em Rio Grande da Serra. Dia 20. Cemitério Santa Lídia.