Clara Maia e André Coelho são os primeiros finalistas do Power Couple Brasil!

23/07/2019 | 10:10



Está chegando a hora de descobrir quem serão os vencedores de Power Couple Brasil! O programa chega ao fim na próxima quinta-feira, dia 25, e apenas um casal ganhará o prêmio. No todo, são três vagas para a final e uma delas já foi definida com o resultado da prova dos casais que foi transmitida pela Record na última segunda-feira, dia 21. Nela, os participantes tiveram que pilotar carros de kart e Clara Maia e André Coelho já garantiram suas vagas na tão sonhada final.

A prova era um duelo de drifiting, ou seja, os homens e as mulheres se enfrentavam em duplas para dar a volta em uma pequena pista de corrida. Eles tinham cinco tentativas para fazer o percurso no menor tempo possível e ganharia o casal que tivesse a menor soma do melhor tempo do marido e da esposa. Além disso, quem estourasse os balões que estavam espalhados pelo percurso ganhava vantagens.

Clara e Coelho fizeram o trajeto no menor tempo, mas foi por pouco que eles não perderam para Ricardo Manga e Ju Valcézia, já que diferença entre o primeiro e o segundo lugar foi de pouco mais de dois segundos. A terceira posição ficou com Mariana Felício e Daniel Saullo e Nicole Bahls e Marcelo Bimbi ficaram no último lugar.

Os ganhadores da prova já estão com seu lugar mais que garantido para a final, enquanto os outros participantes correm risco de eliminação. Ainda restam duas vagas para a última etapa da competição, uma delas é decidida pelo público e o outro casal finalista será escolhido por Clara e Coelho.