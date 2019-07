Santander: com capital de R$ 300 mi, Banco Hyundai iniciou operações em abril

23/07/2019 | 10:06



O Santander Brasil informou que o Banco Hyundai, em parceria com a montadora que leva o mesmo nome, começou a operar em abril deste ano. Seu capital é de R$ 300 milhões, montante este que foi elevado em fevereiro último em R$ 200 milhões.

A fase operacional do Banco Hyundai, conforme explica o Santander em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras do segundo trimestre, tem início após o Banco Central autorizar o funcionamento da nova empresa em fevereiro deste ano. O início das operações do Banco Hyundai ocorre três anos após o anúncio da joint venture entre o Santander e a Hyundai. A composição é de 50% da Aymoré, subsidiária do Santander, 25% da Hyundai Capital e 25% da Hyundai Motor Brasil.

Na época do anúncio da criação do banco, os sócios informaram ainda que lançariam uma corretora de seguros. A empresa, conforme informa o Santander, foi constituída na segunda-feira, dia 22 de julho. O início das operações depende, contudo, do registro junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep).