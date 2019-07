Parceiros de Robert Cray

23/07/2019 | 08:35



B.B. King

Definido por Cray como sua primeira inspiração no blues, King também foi parceiro de palco em diversas ocasiões. Em uma delas, no Crossroads Festival, Cray deveria tocar e King cantar uma canção, mas com a anuência do mestre, Cray não o deixou cantar. Eric Clapton e Jimmie Vaughan também estavam esperando um chamado para o palco, que não veio antes do fim da música, ele conta rindo

Chuck Berry

Cray participou das filmagens de Hail! Hail! Rock 'n' Roll, filme de Taylor Hackford e Keith Richards com a gravação de dois shows de Chuck Berry em 1986. As histórias sobre as diversas faíscas entre Keith e Chuck são famosas, e Cray estava ali assistindo a tudo de perto. "Eu era o cara novo. Chuck me tratou muito bem, mas acho que ele nunca confiava em ninguém, e o filme acabou sendo sobre isso também", lembra.

Stevie Ray Vaughan

Robert Cray e Stevie Ray Vaughan já haviam tocado juntos em diversas ocasiões - mas também naquela noite de agosto de 1990, que seria o último show da vida de SRV, morto tragicamente em um acidente de helicóptero após a apresentação em Alpine Valley, Wisconsin. "Nós nos divertimos por lá, conversamos sobre nossas famílias, tiramos fotos. É assim que eu gosto de lembrar", diz Robert Cray

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.