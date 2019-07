Arena Corinthians lança espaço voltado para curtição da criançada

Miriam Gimenes



23/07/2019 | 07:00



Assistir a um jogo do seu time do coração com criança não é das tarefas mais fáceis. De modo a ajudar os pais a desfrutarem tranquilos dos 90 minutos de partida, a Arena Corinthians, em Itaquera, conta agora com o Camarote Arena Kids. São dois andares – cerca de 1.000 metros quadrados –- em que os pequenos podem se divertir, nas mais variadas atrações, sempre acompanhados de monitores, o que dá tranquilidade para os adultos.

Ainda no primeiro andar, as atrações são inúmeras: tem pula-pula, piscina de bolinha, mesa de pingue-pongue, jogo de botão, minicasinha do Mosqueteiro (mascote do Timão) e uma miniarquibancada, para os pequenos assistirem ao jogo.Também tem videogames e brinquedos infláveis. Já na parte superior, ideal para eventos, há uma quadra de sintético – com o gramado preto, afinal é Arena Corinthians – e outros brinquedos para crianças de 0 a 12 anos se divertirem.

“A ideia é que seja um camarote para família, para possam trazer mais pessoas para o estádio, uma prática que acabou se perdendo com o tempo. Então a gente tem algumas atrações, principalmente brinquedos, para que as crianças possam ficar brincando enquanto os pais assistam tranquilamente ao jogo”, explica a coordenadora do camarote, Tais Gracia.

Segundo ela, a alimentação que é disponibilizada no espaço é pensada para o paladar infantil: pipoca, cachorro-quente, salgados e macarrão. O local também está apto a receber eventos corporativos e infantis. Uma festa custa a partir de R$ 11.800. O camarote tem capacidade para 300 pessoas em dias de jogo e mais 500 em eventos particulares e os ingressos custam a partir de R$ 180 – o valor inclui open bar sem álcool e open food com cardápio infantil e adulto. Mais informações no site www.camarotearenakids.com.br.

Com tudo isso à disposição, o difícil é convencer a criança assistir à partida.