Cena que dói no fundo da alma

Anderson Fattori



23/07/2019 | 07:00



Não sei para vocês, caros leitores, mas a cena registrada neste fim de semana após o clássico entre Internacional e Grêmio, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, sem exagero, foi uma das mais tristes que vi no futebol. O jogo já tinha acabado, o estádio estava quase vazio quando uma mãe e seu filho de apenas 6 anos, isso mesmo, 6 anos, foram agredidos por uma mulher, assistida e, pasmem, aplaudida por alguns homens. O pequeno gremista teve sua camisa tomada e eles tiveram de se retirar das arquibancadas sob escolta. Olha, me embrulhou o estômago. Sou pai de uma menina de 9 anos e de um menino, prestes a completar 4. Não consigo imaginar como alguém pôde ter feito isso com uma criança.

<EM>Não importa se a mãe gremista estava no lugar errado – ela tentou comprar ingresso para torcida mista e, como não conseguiu, assistiu ao jogo entre os torcedores do Inter –, o que ela estava fazendo, nada justifica ato irracional como aquele. O garoto, tenho certeza, estava em um dos seus melhores dias: no estádio, assistindo ao clássico – que terminou empatado por 1 a 1, diga-se de passagem – contra o maior rival, ao lado da mãe... Quem foi uma criança apaixonada por futebol sabe bem do que estou falando. De repente, a magia daquele momento se transformou em desespero. Ver sua mãe ser empurrada, ter sua camisa tomada. Olha, sinceramente, um tremendo absurdo.

A agressora tem medo de ser identificada, disse que é mãe e estava tentando proteger os gremistas, que foi um ato impulsivo e pediu desculpas. Espero que ela seja exemplarmente punida pelo Internacional e, pelo menos, fique um bom tempo sem poder ir aos jogos. O clube, tenho absoluta convicção, não compactua com isso, tanto que já se manifestou nas redes sociais, assim como alguns jogadores colorados. O Grêmio também já convidou o pequeno torcedor a ir ao treino conversar com o elenco. Espero, de verdade, que consigam devolver a ele o encanto de ir a um estádio de futebol e que ele aprenda que no esporte vencer ou perder faz parte, mas o respeito tem de estar acima de tudo. Algo que a torcedora do Inter, certamente, não aprendeu.

ESTELIONATO

Por falar em criança, está circulando por aí que o Água Santa, de Diadema, está cobrando valor para que candidatos possam ser avaliados pelo clube ou sejam contratados. O mesmo aconteceu recentemente com o São Caetano. Os clubes negam veementemente que cobram qualquer taxa em suas peneiras e estão denunciando os estelionatários. No caso do Netuno, a pessoa está usando o nome do treinador Fernando Marchiori e o telefone (77) 88665161 no aplicativo Whatsapp para aplicar o golpe. Fique de olho. Mais do que isso, denuncie.

ESTAVA NA CARA

Vadão não é mais o treinador da Seleção Brasileira feminina de futebol. Ele foi dispensado ontem, um mês depois da eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo, disputada na França. Assim, chegou ao fim a segunda passagem dele pela equipe, que reassumiu em 2017. Somando as suas duas passagens, o técnico comandou o Brasil em 56 jogos, com 35 vitórias, cinco empates e 16 derrotas.

Era nítido que Vadão não estava conseguindo acompanhar a evolução da Seleção Brasileira. Por mais que as jogadoras, obviamente, contemporizavam ao analisar o trabalho do treinador, a equipe precisa de alguém mais dinâmico e envolvido com a modalidade, que possa estar mais próximo e assistindo aos jogos, que brigue efetivamente por melhores condições. Em nota, a CBF disse que ainda não escolheu um substituto e “está trabalhando para a definição do próximo nome a dirigir a Seleção feminina principal no prazo mais curto possível”.

HANDEBOL

Mudando de assunto, quem estiver no Grande ABC tem ótimo programa para hoje. A Seleção Brasileira masculina de handebol faz novo teste contra os Estados Unidos, o último antes de estrear nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, que começa na sexta-feira. No amistoso de sábado, os brasileiros venceram por 25 a 23 e a revanche será às 20h, novamente no Ginásio do Baetão, com entrada gratuita aos torcedores.

A equipe brasileira comandada pelo técnico Washington Nunes é a grande favorita à vaga nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020, direito concedido apenas ao campeão do Pan-Americano. O grande adversário é a Argentina, mas o time brasileiro, com a maior parte dos atletas atuando fora do País, entra na disputa em Lima muito mais inteiro.

PALPITÃO DO FATTORI

Por mais turbulências que tenha passado, acredito que o Palmeiras é favorito contra o Godoy Cruz, na Argentina, na ida das oitavas de final da Libertadores e vence por 1 a 0. O Corinthians, que surpreendeu positivamente no 1 a 1 com o Flamengo, também deve superar o Montevideo Wanderers, do Uruguai, por 1 a 0, pela Sul-Americana. Brasileirão: Palmeiras 3 x 0 Vasco; Fluminense 1 x 1 São Paulo; Santos 4 x 0 Avaí; e Fortaleza 2 x 1 Corinthians. Copa Paulista: Grêmio Osasco 0 x 1 Santo André; Ponte Preta B 0 x 2 São Caetano; e EC São Bernardo 2 x 1 Água Santa.