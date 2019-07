Ex-procurador de Sumaré vai assumir área jurídica de Mauá

Raphael Rocha



23/07/2019 | 06:27



A prefeita de Mauá, Alaíde Damo (MDB), convidou o advogado Felipe Marques Sarinho para assumir o comando da Secretaria de Assuntos Jurídicos. O cargo não tem titular desde a semana passada, quando o também advogado Rogério Babichak pediu exoneração.

Sarinho estava na Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá), como assessor de superintendência. Na autarquia, ele também exerceu função de assessor de gestão de contratos no fim do governo do prefeito cassado Atila Jacomussi (PSB).

O advogado foi procurador-geral do município de Sumaré, no Interior. Foi contemporâneo de João Gaspar (PCdoB) na prefeitura de Sumaré – o comunista foi titular de de Cultura, Esporte e Lazer. Gaspar se tornou homem-forte no governo de Atila Jacomussi e foi preso duas vezes, juntamente com o socialista, acusado de ser operador de suposto esquema que desviava recurso de contratos públicos da cidade. Ele nega.

Outra curiosidade envolvendo Sarinho foi o fato de ele ter sido convocado pela defesa de Atila para prestar depoimento durante o trâmite do impeachment do socialista na Câmara.

O Diário apurou que a indicação está encaminhada, faltando apenas a nomeação oficial, o que deve acontecer ainda nesta semana.

“A Prefeitura de Mauá informa que está estudando a nomeação de um novo secretário de Justiça e Defesa da Cidadania. Enquanto isso, a pasta tem sido comandada interinamente por Reginaldo José Buck”, declarou a administração Alaíde, por nota.

Babichak também comandava a chefia de Gabinete de Alaíde. Para essa função, o escolhido foi o secretário de Comunicação, Caio Carvalho.