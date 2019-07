Diocese de Santo André celebra 65 anos de atividades

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



23/07/2019 | 07:00



A Diocese de Santo André, responsável pelas sete cidades, celebrou ontem 65 anos de existência. Para o bispo dom Pedro Carlos Cipollini, líder da Igreja Católica na região, o trabalho desempenhado ao longo dos anos pode ser resumido em solidariedade. “Escolho essa palavra no sentido da fé de Deus e entre nós, nos ajudando e querendo sempre o melhor”, observa.