Bairro Barcelona recebe estruturas para coleta de lixo úmido e reciclável

23/07/2019 | 07:00



O programa de modernização da limpeza pública de São Caetano e do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) chegou ao bairro Barcelona ontem. O contêiner soterrado e o iglu para coleta seletiva estão em funcionamento na Rua Oriente, altura do número 501, em frente à Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) 28 de Julho.

“As iniciativas trazem melhorias na coleta seletiva e no aspecto da cidade”, disse o prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), em visita ao local. “Esse é mais um compromisso com a limpeza urbana e a zeladoria do município”.

O superintendente do Saesa, Rodrigo Toscano, antecipou que na sexta-feira finalizará a implantação de ponto na Rua 24 horas (Avenida Conde Francisco Matarazzo), no bairro Fundação. Nas próximas semanas, outros dois locais devem receber o contêiner soterrado – Praça Figueira, bairro Boa Vista, e área no bairro São José – que é destinado ao lixo orgânico. Somados ao já existente na Praça Cardeal Arcoverde, no Centro, totalizam cinco pontos.

Já sobre os iglus para a coleta seletiva, a estimativa do Saesa é a de que 20 unidades sejam disponibilizadas em São Caetano, contemplando todos os 15 bairros.

Lançado na semana passada, o programa de limpeza municipal recebeu R$ 800 mil em investimento em máquinas especializadas para a zeladoria e capacitação dos funcionários.