Grande ABC tem um caso de hepatite viral a cada dois dias

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



23/07/2019 | 07:00



O Grande ABC registrou, no ano passado, 246 casos de hepatites virais, média de uma confirmação a cada dois dias. Apesar do recuo de 26% nos novos registros em comparação com 2008 (veja a tabela abaixo), especialistas alertam sobre a necessidade de as pessoas fazerem o teste para identificar se são portadoras do vírus – que pode levar décadas para se manifestar no organismo, culminando em quadros crônicos da doença. Domingo é celebrado o Dia Mundial contra as Hepatites Virais.

Em todo o País, houve queda de 7% no total de novas contaminações entre 2008 e 2018, passando de 45.410 registros para 42.383 no ano passado. Os dados foram divulgados ontem pelo Ministério da Saúde em boletim epidemiológico. Professor da disciplina de infectologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Munir Akar Ayub explicou que toda inflamação no fígado é uma hepatite, sendo que cinco delas (tipos A, B, C, D e E) são motivadas por vírus. “Existe também as causadas por medicamentos e pela ingestão excessiva de bebidas alcoólicas”, detalhou. Conforme o especialista, a baixa no número de casos era esperada, após a expansão da cobertura vacinal para o tipo B no calendário do SUS (Sistema Único de Saúde), em 2016, que passou a ser ofertada para todos os brasileiros, independente da idade. “A gente ainda vai observar queda maior nos novos casos. Por outro lado, as pessoas precisam se conscientizar que é preciso fazer o teste e iniciar o tratamento, caso haja o contágio”, completou. O teste rápido que identifica as hepatites B e C está disponível em todas as unidades de saúde públicas. O especialista explicou que do tipo A da doença (detectada por exame laboratorial), o paciente se recupera sem necessidade de tratamento medicamentoso, apenas com repouso e alimentação adequada. Os tipos B e C, no entanto, precisam da administração de remédios. “A hepatite C é uma doença curável. Já no tipo B a inflamação pode apenas ser controlada”, pontuou Ayub. Os tipos D e E são raros e pouco comuns no Brasil. O docente destacou que o paciente contaminado pode passar vários anos sem apresentar os sintomas. “Acontece da pessoa descobrir cinco, dez, 30 anos depois, quando já evoluiu para uma cirrose, um quadro crônico. Por isso, se há comportamento de risco, é preciso que seja realizado o teste”, ponderou. Os tipos B e C são transmitidos pelo sangue, por isso é desaconselhável o compartilhamento de objetos perfurocortantes, como alicates de cutícula, lâminas de barbear e seringas, além de contato sexual sem preservativos. Já o tipo A ocorre pela ingestão de água e alimentos contaminados e está associado a condições precárias de saneamento. Entre as pessoas que apresentam sintomas, os mais comuns são náuseas, vômitos e indisposição semelhante à de um resfriado, com o amarelamento dos olhos (icterícia). Também há, em alguns casos, a evolução para a chamada hepatite fulminante, que resulta no óbito do paciente em pouco tempo. “Não existe esclarecimento sobre porque algumas pessoas têm contato com o vírus e não desenvolvem a doença e, para outras, pode ser fatal”, finalizou. No SUS, as vacinas contra o tipo B devem ser tomadas em quatro doses, até os 6 meses. Contra o tipo A, é aplicada uma dose, aos 15 meses. Em adultos que não se vacinaram na infância, a proteção para o tipo B é feita em três doses.

Cidades realizam mobilização para testes da doença