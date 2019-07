Mauá reforça campanha 'Parada Segura' para mulheres em pontos de ônibus

Do Dgabc.com.br



22/07/2019 | 18:44



É lei municipal (5.197/16): das 22h às 6h os motoristas de ônibus são obrigados a parar em qualquer ponto ao longo do itinerário de ônibus. A Prefeitura de Mauá reforça a campanha com a divulgação do projeto Parada Segura.

“Cuidar da mulher também é garantir sua integridade física. Evitar que a usuária do transporte público percorra grandes distâncias a pé, muitas vezes, sozinha, é uma forma de protegê-la”, afirmou a prefeita Dona Alaide.

Além da campanha, a GCM (Guarda Civil Municipal), de acordo com o Paço, tem feito rondas ostensivas em diversos bairros da cidade. Os guardas civis montam blitz estratégica em pontos de ônibus das 4h às 10h, horário em que há maior número de embarques no transporte público.