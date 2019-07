Do Dgabc.com.br



22/07/2019 | 18:19



A terça-feira (23) será mais um dia de tempo estável no Grande ABC. O dia será de pouca nebulosidade, sem chuva e com umidade relativa do ar abaixo dos 45% durante a tarde. Atenção para o risco de incêndio, que aumenta significativamente com o tempo seco. Essas condições deve permanecer na região até a próxima quinta-feira (25), pelo menos.