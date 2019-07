25 carros legais para comprar por menos de R$ 25 mil

Leo Alves



22/07/2019 | 18:18

O Chery QQ segue sendo o carro mais barato do Brasil. No site da montadora, a versão mais em conta do subcompacto tem preço sugerido de R$ 24.990. Por esse preço, o comprador leva para casa vidros elétricos dianteiros, rádio com porta USB e dois alto-falantes, e computador de bordo com consumo instantâneo.

Porém, existem diversos veículos maiores e mais completos no mercado de usados. Nesta galeria, veja 25 modelos que podem ser comprados por até R$ 25 mil, mesmo preço do carro mais barato do Brasil. Os valores foram consultados no site Webmotors.

Carros usados por menos de R$ 25 mil

Foto: Divulgação Chevrolet Corsa 1.4 Maxx 2012 - R$ 21.999 Foto: Divulgação Chevrolet Corsa 1.4 Maxx 2012 - R$ 21.999 Foto: Divulgação Chevrolet Meriva 1.8 2004 - R$ 17.900 Foto: Divulgação Chevrolet Meriva 1.8 2004 - R$ 17.900 Foto: Divulgação Chevrolet Omega 3.8 V6 1999 - R$ 17 mil Foto: Divulgação Chevrolet Omega 3.8 V6 1999 - R$ 17 mil Foto: Divulgação Chevrolet Prisma 1.4 Maxx 2007 - R$ 17.900 Foto: Divulgação Chevrolet Prisma 1.4 Maxx 2007 - R$ 17.900 Foto: Divulgação Chevrolet Vectra GT 2.0 2008 - R$ 23.500 Foto: Divulgação Chevrolet Vectra GT 2.0 2008 - R$ 23.500 Foto: Divulgação Chevrolet Zafira 2.0 Expression 2008 - R$ 24.900 Foto: Divulgação Chevrolet Zafira 2.0 Expression 2008 - R$ 24.900 Foto: Divulgação Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited Edition 2008 - R$ 24.990 Foto: Divulgação Chrysler PT Cruiser 2.4 Limited Edition 2008 - R$ 24.990 Foto: Divulgação Citroën C4 Pallas GLX 2.0 2011 - R$ 24.780 Foto: Divulgação Citroën C4 Pallas GLX 2.0 2011 - R$ 24.780 Foto: Divulgação Citroën C4 VTR 2007 - R$ 20 mil Foto: Divulgação Citroën C4 VTR 2007 - R$ 20 mil Foto: Divulgação Citroën Xsara Picasso 2.0 Exclusive 2006 - R$ 15 mil Foto: Divulgação Citroën Xsara Picasso 2.0 Exclusive 2006 - R$ 15 mil Foto: Divulgação Fiat Palio 1.8R 2008 - R$ 19.900 Foto: Divulgação Fiat Palio 1.8R 2008 - R$ 19.900 Foto: Divulgação Fiat Stilo 1.8 2007 - R$ 18.700 Foto: Divulgação Fiat Stilo 1.8 2007 - R$ 18.700 Foto: Divulgação Fiat Uno Mille Economy 2013 - R$ 14.590 Foto: Divulgação Fiat Uno Mille Economy 2013 - R$ 14.590 Foto: Divulgação Ford Fiesta 1.0 hatch 2012 - R$ 19.880 Foto: Divulgação Ford Fiesta 1.0 hatch 2012 - R$ 19.880 Foto: Divulgação Ford Focus 2.0 Ghia Sedan 2009 - R$ 22 mil Foto: Divulgação Ford Focus 2.0 Ghia Sedan 2009 - R$ 22 mil Foto: Divulgação Ford Fusion 2.3 2007 - R$ 24.500 Foto: Divulgação Ford Fusion 2.3 2007 - R$ 24.500 Foto: Divulgação Hyundai Tucson 2.7 V6 2008 - R$ 23.500 Foto: Divulgação Hyundai Tucson 2.7 V6 2008 - R$ 23.500 Foto: Divulgação Jac J3 1.4 Turin 2013 - R$ 20.990 Foto: Divulgação Jac J3 1.4 Turin 2013 - R$ 20.990 Foto: Divulgação Nissan Sentra 2.0 S 2010 - R$ 24.900 Foto: Divulgação Nissan Sentra 2.0 S 2010 - R$ 24.900 Foto: Divulgação Peugeot 207 1.4 XR Sport 2013 - R$ 19.890 Foto: Divulgação Peugeot 207 1.4 XR Sport 2013 - R$ 19.890 Foto: Divulgação Peugeot 307 1.6 Presence Pack 2008 - R$ 16.490 Foto: Divulgação Peugeot 307 1.6 Presence Pack 2008 - R$ 16.490 Foto: Divulgação Renault Mégane Grand Tour 2.0 Dynamique 2007 - R$ 18 mil Foto: Divulgação Renault Mégane Grand Tour 2.0 Dynamique 2007 - R$ 18 mil Foto: Divulgação Renault Sandero Expression 1.0 2012 - R$ 19.500 Foto: Divulgação Renault Sandero Expression 1.0 2012 - R$ 19.500 Foto: Divulgação Toyota Corolla 1.8 Xei 2005 - R$ 22.900 Foto: Divulgação Toyota Corolla 1.8 Xei 2005 - R$ 22.900 Foto: Divulgação Volkswagen SpaceFox Comfortline 2007 - R$ 19.900 Foto: Divulgação Volkswagen SpaceFox Comfortline 2007 - R$ 19.900