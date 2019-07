Luchelle Furtado



22/07/2019 | 18:18

O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco reconheceu a cidade histórica de Paraty, no Rio de Janeiro, como patrimônio histórico e natural da humanidade. Com o título, o Brasil passa a ter 22 locais na lista das Nações Unidas.

Fundada em 1667, Paraty foi uma das cidades portuárias mais importantes durante o período colonial. O local era o final da rota de escoamento do ouro minerado em Minas Gerais.

Fotos da cidade histórica de Paraty