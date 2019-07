Campanha eleitoral da Bolívia começa com Evo Morales em busca de quarto mandato

22/07/2019 | 18:11



O Supremo Tribunal Eleitoral da Bolívia autorizou, nesta segunda-feira, o início da campanha eleitoral no país, que deve ser a mais disputada dos últimos tempos. O presidente Evo Morales, do Movimento ao Socialismo (MAS), concorre a um quarto mandato e lidera as pesquisas de intenção de voto, com 37%.

O principal candidato de oposição é o ex-presidente Carlos Mesa (2003-2005), do Comunidade Cidadã, que aparece com 26% nas pesquisas e representa o movimento de centro. Ele é seguido pelo senador Óscar Ortiz, de centro-direita, que aparece com 9% nas pesquisas, com margem de erro de dois pontos percentuais.

Assim, se os números apresentados nas pesquisas se confirmarem, Morales terá de disputar um segundo turno para se reeleger. Fonte: Associated Press.