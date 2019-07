Ponte Preta tem apenas uma dúvida para confronto direto pela liderança da Série B

22/07/2019 | 18:00



A Ponte Preta ainda não está definida para o jogo que vale a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Nesta terça-feira, o time campineiro vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino, às 20h30, pela 11.ª rodada.

O técnico Jorginho tem apenas uma dúvida para o confronto: quem será o substituto do meia Gerson Magrão, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Alex Maranhão e Mantuan são os principais candidatos, enquanto Washington e Tiago Real correm por fora.

Pelo mesmo motivo de Gerson Magrão, o zagueiro Airton está fora do jogo em Bragança Paulista. Mas o seu substituto já foi definido. Titular absoluto até se contundir antes da pausa da Série B para a Copa América, Reginaldo volta a formar dupla com Renan Fonseca.

No mais, o time será o mesmo que empatou sem gols com o Atlético-GO, na semana passada, em Campinas. Inclusive com o zagueiro Henrique Trevisan improvisado na lateral esquerda. Recém-contratado para a posição, Guedes ainda não está regularizado, assim como o atacante Tiago Marques. Por outro lado, Bill fica à disposição.

Entre os quatro melhores colocados da Série B, com 19 pontos, a Ponte deve entrar em campo com a seguinte formação: Ivan; Diego Renan, Renan Fonseca, Reginaldo e Henrique Trevisan; Edson, Alex Maranhão (Mantuan), Camilo e Matheus Vargas; Marquinhos e Roger.