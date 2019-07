Ribeirão Pires abre inscrições para oficinas de dança afro e urbana

Miriam Gimenes



23/07/2019 | 07:40



Após abrir vagas para interessados em aprender a dançar jazz, agora a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura, abre o leque e anuncia duas outras oficinas. Uma delas é de danças urbanas e a outra para dança afro. Quem se encarrega de ministrar os cursos é a professora Thais Pereira.

Interessados em participar devem se apressar, pois as inscrições para ambas as opções se encerram na sexta-feira. As vagas são destinadas a moradores da cidade. Munícipes que queiram se inscrever para a oficina de danças urbanas devem ter de 7 a 14 anos. Já para o segunda opção, podem tentar a vaga pessoas a partir de 14 anos.

Para inscrição deve-se comparecer ao Centro Cultural da cidade (Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220, Jardim Pastoril), entre 8h e 17h. É preciso levar uma foto 3X4, cópia do RG e do comprovante de residência. Menores de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou responsáveis. As vagas são limitadas. Mais informações pelo telefone 4824-1781.