A arte de transformar

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



23/07/2019 | 07:39



Artista plástico da região, Regis Ribeiro toma conta do Espaço Cultural Casa de Vidro, parte da Fundação Pró-Memória de São Caetano, com a exposição Retina Regis Ribeiro. Xilogravuras, colagens, monotipias e fotoperformances, além de instalação, fazem parte da empreitada, que pode ser apreciada até 6 de outubro. A visitação é gratuita.

O artista são-caetanense teve o despertar artístico a partir de visitas a museus e, na prática, na Fundação das Artes do município. Ele conta que para a mostra foram selecionados cerca de 150 trabalhos entre mais de 200 peças, resultado de criações que tiveram início a partir de 2015.

Mesmo apresentando diversas linguagens em suas peças, ele frisa que a intenção da exposição não é mostrar pluralidades de técnicas. Ribeiro explica que a mostra é a reunião de três séries (Campo Invisível, 300 gramas e Eterno Presente) que dialogam e se relacionam. “Me interesso por materiais que, de alguma forma, carregam as marcas do tempo”, diz. A partir daí ele os transforma em matéria plástica e poética.

João Alberto Tessarini, curador da mostra, diz que o artista “manifesta seu movimento interior a partir das páginas amareladas de livros antigos; em outras, alquímico, transmuta folhas de ouro, planos, tecidos, linhas, lixas, concreto, ressignificando o fim do gesto, sempre intenso”. <EM>

Em uma das séries exibidas, 300 gramas, Ribeiro revela que as obras foram feitas em papéis antigos, “pois carregam uma matéria luminosa escolhida para estampar monotipias.” Sobre a gama de materiais que usa para criar, ele diz que está sempre pensando em arte. “O momento da criação é o contato com a matéria”, reflete.

Ribeiro conta que as gravuras expostas foram todas produzidas no ateliê pedagógico da Fundação Pró-Memória, o que ressalta a importância desse espaço artístico. “Essas impressões fizeram parte do projeto Arte Ocupa, do Sesc São Caetano”, diz. Há um mural de dez metros que é parte da série 300 gramas. Ele ressalta também a série Eterno Presente, em que apresenta criações feitas com lixas desgastadas de obras e comida. Há também a peça interativa Corpo Presente, em que o visitante tem experiência por meio de registro fotográfico.



Retina Regis Ribeiro – Exposição. No Espaço Cultural Casa de Vidro – Praça do Professor (altura da Avenida Goiás, 1.111). De de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Até 6 de outubro. Entrada gratuita.