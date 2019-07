22/07/2019 | 17:00



Sem entrar em maiores detalhes, o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta segunda-feira que as medidas para o FGTS a serem anunciadas pelo governo nessa semana terão impacto considerável na economia.

"O impacto será substancial no curto prazo com recursos que serão dados aos cotistas. Também haverá um impacto estrutural de médio prazo, de maneira densa", completou.

Para o secretário, boa parte do problema fiscal do País decorreu de erros e exagero em medidas para estimular demanda no curto prazo. "Agora buscamos medidas que permitam que o PIB cresça de maneira sustentável", concluiu.