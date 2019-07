22/07/2019 | 16:41



Adriane Galisteu pretende fazer nova tentativa para engravidar via inseminação artificial. A última não deu certo. A apresentadora fez o procedimento após o fim das gravações da novela O Tempo Não Para.

De acordo com informações do colunista Leo Dias, Adriane deve fazer o procedimento quando voltar ao Brasil. Ela, a mãe e o filho Vittório passam férias em Portugal. "Vai ser minha última tentativa. Se for para ser, será", declarou.

Adriane Galisteu, 46 anos, é casada com o estilista Alexandre Iódice desde 2011.

A apresentadora deu um prazo para ela mesma conseguir engravidar: "Me dei até o final do ano", enfatizou Galisteu.