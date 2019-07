Governador da Bahia desiste de ir à inauguração de aeroporto com Bolsonaro

22/07/2019 | 16:40



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), publicou um vídeo em sua conta oficial no Twitter no qual anunciou que não irá a evento de inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista, marcado para a terça-feira, 23. Costa justificou criticando o governo federal - convidado por educação, segundo ele.

"Temos presenciado agressões ao povo do Nordeste e ao povo da Bahia", disse o governador. Para ele, o governo federal tem confundido "a boa educação com covardia" e está fazendo "uma inauguração restrita a poucas pessoas, como se fosse uma convenção política partidária".

Nos últimos dias, o Planalto ampliou a lista de convidados para o evento, mas encolheu proporcionalmente a quantidade de convites do governador petista, tendo convidado rivais de Rui Costa para discursar no evento. "Não posso concordar com isso e por isso não vou comparecer à inauguração do aeroporto que o povo da Bahia construiu", explicou Rui Costa, para quem "o Brasil precisa de paz para crescer e gerar empregos".

No vídeo, Rui Costa ainda agradeceu aos ex-presidentes Dilma Rousseff, que assinou os convênios que viabilizaram o aeroporto, e Michel Temer, "que pagou a última parcela", mas não mencionou o presidente Jair Bolsonaro.