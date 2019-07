André Marques publica primeira foto ao lado da suposta namorada

22/07/2019 | 16:11



André Marques publicou em seus Stories do Instagram a primeira foto ao lado da suposta namorada, a atriz Sofia Starling. O apresentador estava curtindo uma festa e aproveitou para mostrar aos seus seguidores que estava muito bem acompanhado no último fim de semana. Apesar de ser extremamente discreto com o relacionamento, André já deixou alguns comentários fofos nas fotos de Sofia nas redes sociais - ainda mais recentemente, quando ele elogiou a performance da atriz na peça Erêndira, A Flor do Deserto.

Peça forte, marcante e enérgica. Vale muito assistir! É bom para ver também que tem gente de rostinho bonito que tem muiiitoooooooo talento. Hora de acabar com essa ideia preconceituosa e antiga!!! Teatro é alma, amor e dedicação. Feliz por você em ver um projeto desse feito por pessoas competentes e talentosas dar certo, escreveu André.

Segundo informações do jornal Extra, André e Sofia estão juntos desde abril deste ano.