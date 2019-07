Leticia Colin faz mudança radical no look e internautas aprovam

22/07/2019 | 16:11



Além de 2019 estar sendo o ano das famosas engravidarem, também está sendo o ano de diversas famosas darem um novo tapa no look! Desta vez, foi a atriz Leticia Colin quem surpreendeu ao compartilhar em suas redes sociais algumas fotos mostrando seu novo corte de cabelo.

Em um vídeo publicado por ela no Instagram, só é mostrado um pouco de como foi o processo para ela conseguir o resultado final. O responsável pelo corte foi o conceituado cabeleireiro Neandro Ferreira e no registro ele afirma que o corte feito no cabelo da atriz ajudou a acentuar as maçãs do rosto dela e também a valorizar o seu queixo.

Na legenda do vídeo, ela mostrou o quanto gostou do resultado declarando o seguinte:

Corte novo passo a passo! Eu sou um pássaro! Eu sou livre! Eu sou leve. O que dizer desse cabelo estrategicamente todo desenhado e poderoso? Agora levo comigo esse corte levíssimo, livre, mara à la Tokyo-London do genialíssimo Neandro Ferreira! Muso! Obrigada por isso!

E nos comentários da publicação o que não faltaram foram dos usuários elogios à ela:

Mudança total! Continua linda! Muito linda e muito talentosa!

Ficou mais linda ainda.

Quem pode, pode.