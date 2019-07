Tio de Neymar compartilha foto antiga do jogador com Bruna Marquezine e causa na web

22/07/2019 | 16:11



Parece que tem alguém na família de Neymar com saudades do relacionamento do jogador com a Bruna Marquezine. Isso mesmo, um tio do craque do Paris Saint-Germain acabou compartilhando alguns momentos antigos ao lado do ex-casal que deu o que falar na web.

Benício, o tio de Neymar, usou as suas redes sociais e compartilhou cerca de três fotos com a dupla. Tanto no seu feed de notícias do Instagram tanto quanto nos Stories e o familiar deixou claro que o BruMar ainda vive dentro do coração dele. Após muitos seguidores ficarem assustados com a tal publicação, Benício tentou se justificar na legenda.

Estes momentos são lembranças boas minhas com eles, não entendo que isso possa afetar tanto o sentimento ruim de alguns, não há nenhum intuito ruim nisso, além de compartilhar com os meus amigos essa época! Tenho dito!

Parece que ele não gostou muito das críticas, né? Depois disso, o tio de Neymar acabou se arrependendo e excluiu as publicações. Lembrando que o casal terminou o relacionamento já faz mais de nove meses!