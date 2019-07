Workshop ensina a manter a segurança dos dispositivos Apple

Da Redação, com assessoria



22/07/2019 | 15:48

De 22 a 26 de julho, a iPlace realiza em suas lojas por todo o Brasil o workshop “Mantenha suas informações seguras”, em sessões diárias às 16h e às 21h. Nas aulas, especialistas da iPlace ensinarão os participantes sobre como utilizar seus dispositivos Apple com o máximo de segurança e privacidade de dados.

A ideia da série de workshops “Mantenha suas informações seguras” é ensinar os usuários Apple a combater todas as eventuais oportunidades de vazamento, perda ou mau uso de seus dados, para agir de forma preventiva e, caso necessário, reativa para alcançar o grau máximo de proteção. Para mais informações e para ter acesso a todos os workshops promovidos pela iPlace, fique de olho no perfil da loja no Facebook aqui.

