Inter e Athletico-PR decidirão semifinais da Copa do Brasil em casa

22/07/2019 | 15:35



Os finalistas da edição de 2019 da Copa do Brasil vão ser conhecidos na Arena da Baixada e no Beira-Rio. Nesta segunda-feira, em sorteio realizado na sede da CBF, ficou determinado que o Athlético Paranaense definirá a sua série contra o Grêmio no seu estádio, assim como o Internacional fará contra o Cruzeiro.

O jogo de ida entre Cruzeiro e inter vai ser disputado em 7 de agosto, no Mineirão. Depois, o duelo de volta, em Porto Alegre, ocorrerá em 4 de setembro - a data é a mesma do confronto de volta entre Athletico-PR e Grêmio em Curitiba. Nesse caso, porém, o confronto de ida foi agendado para o dia 14, na Arena do Grêmio, pois o time paranaense estará no Japão em 7 de agosto, quando enfrentará o Shonan Bellmare pela Copa Suruga.

A classificação à decisão renderá uma premiação milionária, pois o vice-campeão do torneio levará R$ 21 milhões, enquanto o time que faturar a taça ganhará R$ 52 milhões. Como os quatro times entraram nas oitavas de final da competição, já receberam R$ 6,7 milhões da CBF.

Maior campeão da Copa do Brasil, com seis títulos, e atual bicampeão, o Cruzeiro avançou na competição ao passar pelo Atlético Mineiro nas quartas de final. O Inter, dono de um título, passou pelo Palmeiras na disputa de pênaltis. O Grêmio, cinco vezes campeão, eliminou o Bahia. E o Athletico-PR, único dos semifinalistas que nunca faturou uma taça da Copa do Brasil, deixou para trás o Flamengo, nos pênaltis. Além disso, os quatro times ainda vivos no torneio nacional estão nas oitavas de final da Copa Libertadores.