Bolsonaro volta a questionar dados de desmatamento: 'Chefe do Inpe será ouvido'

22/07/2019 | 15:22



O presidente Jair Bolsonaro questionou novamente nesta segunda-feira, 22, a divulgação de dados do monitoramento de desmatamento pelo Inpe. Segundo ele, os números são muito altos e é necessário ter "mais responsabilidade" na divulgação dos dados. "O chefe do Inpe será ouvido pelos ministros, para conversar com ele para que isso não continue acontecendo", disse, completando: "É o mesmo que um cabo passar uma notícia sem passar pelo capitão, coronel ou brigadeiro. Não está certo isso aí".

Bolsonaro questionou a interpretação dos dados: "Quando você pega os dados, a pessoa conduz para aquele lado". Segundo ele, "o mundo inteiro leva em conta" a questão ambiental e a divulgação de dados como esse pode prejudicar negociações bilaterais e do Mercosul. (colaborou Bárbara Nascimento)