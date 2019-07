Anitta participa de programa colombiano e afirma que já fez curso para aprender massagem sexual!

22/07/2019 | 15:10



Anitta, que é conhecida por seu jeitinho espontâneo e sincero, causou mais uma vez ao participar do programa de televisão colombiano The Juanpis Live Show! Isso porque, além de ter ensinado o apresentador a sambar e balançar o bumbum, ela também confessou que fez um curso para aprender a tocar os testículos. Oi?

A revelação foi feita logo após a funkeira ter entrado na onda do entrevistador, que havia feito um trocadilho com a palavra testículo, dizendo o seguinte:

- Você pode usá-lo durante o jogo, mas não quer dizer que vai prestar para alguma coisa. Sabia que tem um curso de tocar testículos no Brasil? Não só os ovos, todo o instrumento. Eu já fiz. É um curso completo de massagem tântrica.

E, para quem está curioso sobre que tipo de massagem é esta e como funciona o curso, a funkeira matou a curiosidade, fazendo a plateia cair na gargalhada:

- Contrata um professor, um modelo e o professor começa a ensinar como se faz [ela e o apresentador então começam a demonstrar com as mãos os movimentos] Eu juro! E o modelo fica com o pênis parado, recebendo a massagem.

Bem aberta, ela também não deixou de contar uma curiosidade sobre sua relação para lá de polêmica com Pedro Scooby. Após o apresentador ter oferecido uma bebida alcoólica para a voz de Veneno, ela rejeitou justificando que fica muito mal quando bebe e que a última vez que fez isso vomitou no carro novo do namorado.

Mas quem pensa que o bate-papo não abordou a carreira de Anitta nem seu lado empreendedor, se enganou! Ao ser questionada, por exemplo, sobre como foi começar a carreira internacional ela explicou:

- Eu tinha 23 anos de idade e muita coisa já havia acontecido em minha vida. No Brasil eu já estava em um patamar alto, em um nível que eu tinha me proposto a alcançar. E aí eu pensei: O que vou fazer agora? E eu gosto de desafios e de tentar coisas diferentes. Me disseram que era impossível fazer carreira internacional fora do Brasil e que a última pessoa que conseguiu foi Roberto Carlos. E quando me dizem que algo é impossível eu quero fazer. Foi o que me bastou para eu começar. Aí saí do Brasil, passei a estudar espanhol e inglês e fui descobrindo artistas e estudando o mercado.

É, parece que 2019 está sendo um ano e tanto para a funkeira, né?