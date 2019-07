Balança tem superávit na terceira semana de julho de US$ 409,301 milhões

22/07/2019 | 15:06



A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 409,301 milhões na terceira semana de julho. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 4,829 bilhões e importações de US$ 4,42 bilhões.

Em julho, até o dia 19, o superávit acumulado é de US$ 2,182 bilhões. Já no total do ano, o saldo é positivo em US$ 28,258 bilhões.

No mês, houve queda de 11,77% na média diária das exportações na comparação com julho do último ano, passando de US$ 1,024 bilhão para US$ 903,302 milhões. No período, houve aumento nas vendas em Produtos Semimanufaturados (1,93%) e recuo nos envios para o exterior em Produtos Básicos (-13,23%) e Produtos Manufaturados (-11,04%).

Já as importações registraram queda de 10,61% na média diária em igual comparação. Elas saíram de US$ 847,774 milhões para US$ 757,807 milhões. As maiores altas no período foram de Aeronaves e peças (215,15%), Farmacêuticos (24,8%) e Químicos orgânicos/inorgânicos (17,06%). Enquanto isso, as maiores quedas foram: Algodão (-69,19%), Alumínio e suas obras (-21,42%) e Cobre e suas obras (-18,73%).