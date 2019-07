Leandro Hassum chora ao falar sobre pai mafioso: - Até quando errou ele me ensinou

22/07/2019 | 14:11



Leandro Hassum marcou presença no Tamanho Família, da TV Globo, e se emocionou bastante logo no começo do programa. Ao falar sobre sua infância e seus pais, o comediante lembrou da vez em que, no Dia do Abraço, percebeu que não tinha uma foto com o seu próprio pai. Ao apresentador, Marcio Garcia, ele disse o seguinte:

- A gente ao longo do caminho teve umas passagens familiares que realmente acabou nos afastando, fisicamente. E aí quando eu estava filmando em São Paulo, e a família morando fora, a gente acaba ficando muito sozinho, né? E eu estava precisando dar um abraço no meu pai. E aí eu fui ver alguma foto e eu descobri que eu não tinha nenhuma foto com o meu pai. Aí eu fiz uma montagem, porque eu não tinha uma foto com ele. E ele foi embora sem eu poder dar um abraço nele. Foi um momento muito difícil para mim. Tem hora que só o abraço do pai... faz falta mesmo.

Ele ainda continua:

- Todos os homens e mulheres que passaram pela minha vida, com seus erros e seus acertos, me ajudaram a ser o homem que eu sou. Então até quando o meu pai errou, o meu pai me ensinou. E eu sou o homem que sou graças ao meu pai, graças à minha família, aos meus amigos... eu sou o que sou graças a eles, mas tem hora que falta o abraço do pai mesmo.

Lembrando que o pai de Leandro fazia parte da máfia italiana e foi preso ao realizar tráfico internacional de drogas.