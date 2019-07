Atores de Supernatural choram ao falarem sobre o término da série

22/07/2019 | 14:11



É o fim! No último domingo, dia 21, rolou o último painel de Supernatural na San Diego Comic-Con. Os atores Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins e Alexander Calvert, além de Richard Speight Jr. e Rob Benedict, estavam presentes no evento, e emocionaram os fãs ao falarem sobre os 15 anos de história da série. Além de exibirem um vídeo com os melhores momentos de todas as temporadas, os astros também anunciaram a data de estreia da 15ª e última temporada da série: 10 de outubro de 2019.

Collins, intérprete do anjo Castiel, contou uma história pessoal emocionante no painel. Ele lembrou de quando escreveu metas em um cartão um ano após a série estrear. Mas o ator só iria participar da trama em 2009, na quarta temporada - e ainda nem sabia que seu personagem seria recorrente na série.

- [Eu escrevi] Eu sou recorrente em uma série que é criativamente gratificante e eu me torno um amigo de vida de meus colegas de elenco. [...] Eu considero esses caras amigos de longa data. Eu nunca poderia ter sonhado que junto com isso viria esse incrível fandom e esse tipo de legado icônico de um show. Parece uma grande honra ter sido parte disso.

Fofo, né? Já Padalecki, que dá vida a Sam Winchester, estava visivelmente emocionado no painel e, diferente de seus colegas, não conseguiu se estender muito na hora de dar adeus ao público.

- Eu sinto que sou muito sortudo porque as amizades que eu fiz não vão terminar, e Sam Winchester, para mim, não irá embora. Ele será uma parte de mim para sempre.

Ackles, que faz o papel de Dean Whinchester, foi outro que fez um discurso marcante no painel.

- Olhando para trás, estou muito orgulhoso do trabalho que essa equipe fez por tanto tempo. Fazer uma série não é fácil. Fazer televisão não é tão fácil como as pessoas pensam... É preciso muita gente talentosa para dar a vocês o melhor produto que podemos fazer. Estou muito orgulhoso desse produto. Depois de tanto tempo em uma série, e ainda amar verdadeiramente o que fazemos e ficar orgulhosos de tudo no final do dia... é isso que vou levar.

A 15ª temporada da trama abordará o livre arbítrio, e Sam e Dean terão que fazer escolhas difíceis e tomar atitudes que nunca tomaram antes. Quem aqui ficou ansioso?

E ainda tem mais Marvel...

Como você viu, a Marvel preparou diversas surpresas para os fãs na San Diego Comic-Con. Além de Natalie Portman ter sido anunciada como a nova Thor, Angelina Jolie e Mahershala Ali surpreenderam ao entrarem oficialmente para o universo Marvel dos cinemas. E ainda temos mais informações inéditas: foi confirmado que Tessa Thompson interpretará a primeira personagem LGBTQ+ no longa Thor: Love and Thunder, com Valquíria, e que será lançada uma série animada que abordará momentos-chaves da história dos quadrinhos sendo explorados de uma maneira nova e diferente. Legal, né?

A animação se chamará What If...? e terá as vozes de muitos atores já conhecidos, como Michael B. Jordan, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Jeremy Renner e muitos outros. O seriado será exibido exclusivamente na Disney+, serviço de streaming da Disney, e estreará somente em 2021. Quanta ansiedade, hein?