22/07/2019 | 14:10



Cesar Tralli voltou ao trabalho nesta segunda-feira, dia 22, após tirar um tempinho para curtir a filha, Manuella, fruto de seu relacionamento com Ticiane Pinheiro. A bebê nasceu na sexta-feira, dia 12, e desde então é o xodó de Tralli, que ainda falou sobre a filha em seu perfil no Instagram. Ao anunciar as novidades do SP1 desta segunda, programa que apresenta na Rede Globo, o jornalista teve a seguinte interação:

E a Manu?, questionou uma seguidora.

Tá linda demais, respondeu o papai.

Ao vivo no jornal, Tralli mencionou que era uma honra estar de volta às telinhas. Um fofo, né?