Série infantil 'Nivis' trata de amizade e tem dublagem de Tiago Abravanel

22/07/2019 | 14:04



Acaba de chegar ao Disney Junior a série infantil Nivis, Amigos de Outro Mundo, que mistura desenho com atores reais e é exibida de segunda a sexta, às 18h, no canal, com horários de reprise também. A produção realça a importância da amizade e mostra como lidar com a diversidade.

A série conta ainda com o ator Tiago Abravanel, que dubla o divertido Baldo, que faz parte de uma família de ETs, os Nivis, que chega à Terra, vinda do planeta Nivilux. Além de Baldo, integram a trupe de outro planeta, o pequeno Blink, sua mãe Nika e o mascote Nox.

"Tive a oportunidade de dublar e dar voz a animação, adoro fazer isso, me divirto demais", afirmou Tiago. Ele avalia que trabalhar na série, "é incrível, pois são histórias diferentes em cada capítulo, sem contar as músicas, que são muito legais". O ator diz que ama esse universo lúdico, pois acredita ser uma criança até hoje. "Quero que o Baldo enlouqueça mais e que a Disney precise muito da minha voz (risos)."

Tiago conta que ao ser chamado para fazer teste, pediram para ele criar uma voz para o personagem. "Inventei de fazer uma voz sibilante e amaram a ideia, e me ferrei (risos), porque é difícil dublar personagem com essa característica."

A família de terráqueos é formada pelo escritor e desenhista Felipe, interpretado pelo brasileiro Vinicius Campos, sua filha Isabella, vivida pela argentina Lourdes Errante, e seu pai Amadeo, que ganhou o rosto do ator argentino Gustavo Maso.

Segundo Vinicius, para trabalhar em obra para crianças é precisa lembrar que se trata de um público bastante franco. "Elas têm coração aberto e a gente ainda se conecta com a nossa criança interior, é uma delícia."

Para o ator, o trabalho, apesar de árduo, foi apaixonante. "A série tem tudo para agradar à criançada. Essa nova produção original do Disney Junior Latin America mostra a inesperada amizade entre duas famílias, a de alienígenas com a de humanos. São muitas músicas animadas, que incentivam crianças e adultos a saírem do sofá e requebrarem o esqueleto. Entre as canções, está a da abertura, Amigos de Outro Mundo, cantada por Tiago Abravanel, algumas inéditas e outras bem conhecidas, como Pata Pata", disse.