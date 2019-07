22/07/2019 | 13:59



O Banco Central realizou um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) de até US$ 2,0 bilhões, na modalidade pós-fixado Selic.

No leilão, com recompra programada para 4 de setembro de 2019, a taxa de corte ficou em 2,767000%. O BC aceitou quatro propostas, no valor total de US$ 1,4 bilhão.

A taxa de venda do dólar por parte do BC foi a do boletim da Ptax das 12 horas desta segunda-feira, 22, de R$ 3,738600. A venda da moeda americana pela instituição será liquidada em 2 de agosto.