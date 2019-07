José Roberto Burnier se afasta da Globo News para tratar de câncer

22/07/2019 | 13:22



O jornalista José Roberto Burnier se afastou da apresentação da Globo News para tratar de um câncer. Ele descobriu um tumor na base da língua e deve ficar três meses em tratamento.

A informação é do colunista Ricardo Feltrin, do UOL. Ainda não está definido quem será o substituto fixo de Burnier no "Em Ponto". Nesta segunda-feira, 22, o programa foi apresentado pela repórter Aline Midlej.

Antes de entrar para a lista de apresentadores da Globo News, Burnier era repórter dos telejornais da TV Globo.

Em 2006, o jornalista acompanhou o tratamento do então vice-presidente da República, José Alencar, contra um câncer na região do abdome. O trabalho jornalístico rendeu o livro Os últimos passos de um vencedor, pela Editora Globo.