Santos inicia preparação para enfrentar o Avaí com goleada em jogo-treino

22/07/2019 | 13:20



Menos de 24 horas depois de derrotar o Botafogo por 1 a 0, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, e empatar com o Palmeiras na ponta da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos - o rival alviverde leva a melhor no saldo de gols -, o Santos iniciou nesta segunda-feira a preparação para encarar o Avaí, no próximo domingo, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 12.ª rodada. E foi com uma goleada no jogo-treino contra o EC São Bernardo, da terceira divisão paulista, por 4 a 1.

No CT Rei Pelé, em Santos, o técnico argentino Jorge Sampaoli utilizou um time alternativo, já que quem atuou por mais de um tempo contra o Botafogo ficou na academia fazendo um trabalho regenerativo. O destaque foi Jean Mota, que saiu no intervalo no Rio de Janeiro, com dois gols, sendo um deles em cobrança de pênalti. Allanzinho e Kaio Jorge completaram a goleada, enquanto que Gabriel Souza fez para os visitantes.

Neste jogo-treino, Jorge Sampaoli observou garotos da base como Ivonei e Wesley Santos, que estiveram na derrota da equipe sub-20 por 3 a 1 para o Palmeiras no último domingo, em Diadema (SP), pelo Brasileiro da categoria. Além disso, fez testes no posicionamento de alguns jogadores como Felipe Jonatan, que atuou como lateral e também mais aproximado do ataque, como contra o Botafogo.

Como sempre acontece em semana sem jogos, o elenco do Santos terá folga nesta terça-feira e só voltará a trabalhar na quarta, novamente no CT Rei Pelé. Sem o zagueiro Lucas Veríssimo, expulso contra o Botafogo, Luiz Felipe, que não começa atuando como titular há quase quatro meses, deve ser o substituto.

A expectativa de todos é o time assumir a liderança isolada do Brasileirão nas próximas rodadas. Os dois próximos jogos, contra Avaí e Goiás, serão na Vila Belmiro, enquanto que o Palmeiras terá o Vasco, como mandante, e o clássico contra o Corinthians, como visitante.