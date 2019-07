De férias em Ibiza, Luana Piovani brinca sobre botar os peitos para fora, entenda

22/07/2019 | 13:10



Luana Piovani não poupa os detalhes de como está curtindo as férias em Ibiza, na Espanha. No Instagram Stories, a atriz contou que está viajando com as amigas e sem os três filhos, Dom, Bem e Liz, fruto da relação com Pedro Scooby. Assim que deixou o aeroporto com suas companhias de viagem, a apresentadora do programa Like Me, em Portugal, brincou sobre como pretende curtir os dias de descanso:

- Eu quero saber de botar esses peitos para fora e enfiar o maio no c** e ir lá para praia. Nunca. Não tenho a menos coragem de fazer topless. Me dá aflição os peitos para fora e o vento batendo, disse em meio às gargalhadas.

A beldade, que está solteira desde o fim do casamento, continuou e explicou o motivo de não ficar sem a parte de cima do biquíni na praia:

- Eu sou subdesenvolvida. Fui criada cheia de restrições quanto ao corpo, não consigo fazer topless. Não gosto de fio dental. Estou falando isso de p***a porque meu biquíni é grande.

Em seguida, ela descarta a ideia sugerida por uma amiga, de que elas deveriam meditar:

- Meditação estou com certa dificuldade de conseguir entender como é que a gente vai fazer meditação nesse vibe do cão que eu estou, avisou ela.

Depois da curtição na praia, Luana ainda exibiu alguns vídeos em uma balada na parte da noite. Enquanto bebida alguns drinques, a beldade comparou o agito noturno de Ibiza com o Carnaval de Salvador, mas com uma vantagem:

- Tá ligado Carnaval em Salvador? É o Carnaval de Salvador no primeiro mundo e com a graça divina ninguém sabe quem eu sou. Então está mais fácil!

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, a beldade apareceu novamente na rede social para relatar como havia sido a noite. Ainda na cama e apenas coberta por um lençol, Luana contou suas primeiras impressões sobre a badalada ilha turística e demonstrou arrependimento por usar o celular enquanto estava bebendo:

- O negócio é pesado aqui. Quando a gente chega em Ibiza no aeroporto todo mundo deveria ganhar um saquinho para colocar o celular e deixar guardado. Fica em Ibiza, passeia.. E as fotos? Esquece as fotos! E quando vai embora pega o saquinho com o celular e vai embora. Porque é muito perigoso! A gente fica doida, do jeito que a gente fica com o celular na mão. Ontem tive que apagar duas mensagens que eu mandei. A gente tem que travar o celular quando chega em Ibiza.