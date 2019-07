22/07/2019 | 13:04



Estreia nesta segunda-feira, 22, a série I Am the Night, que é protagonizada por Chris Pine e tem direção de Patty Jenkins. A exibição será às 23h15, na TNT Séries.

Com roteiro de Sam Sheridan, produção é baseada na autobiografia de Fauna Hodel (India Eisley), jovem que foi rejeitada por sua mãe biológica. Ao começar busca por informações sobre seu passado, acaba seguindo um caminho que a leva ao Dr. George Hodel (Jefferson Mays), um ginecologista que está ligado ao pior lado de Hollywood. Nessa caminhada, Fauna contará com a ajuda do repórter Jay Singletary (Chris Pine).