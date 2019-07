Mercedes-Benz Classe A Sedan é lançado a partir de R$ 140 mil

Leo Alves



22/07/2019 | 12:48

O Mercedes-Benz Classe A Sedan foi lançado no Brasil durante a última semana. Disponível em duas versões, o modelo chega para ser o veículo três volumes de entrada da marca alemã. A configuração A 200 Style tem preço sugerido de R$ 139.900, enquanto que a A 200 Advance está disponível por R$ 169.900.

Detalhes Mercedes-Benz Classe A Sedan

As duas configurações utilizam o mesmo conjunto mecânico. Sob o capô está o motor 1.3 turbo a gasolina de 163 cv de potência e 25,5 kgfm de torque máximo. Embora seja um quatro cilindros, o propulsor é equipado com o sistema automático de desativação de cilindros. Quando acionado, ele mantém apenas dois em funcionamento, aumentando a eficiência de combustível. O câmbio é o automatizado de dupla embreagem 7G-DCT, de sete marchas.

Pesando 1.385 kg, o Classe A Sedan acelera de 0 a 100 km/h em 8,1 segundos e tem velocidade máxima de 230 km/h. As outras medidas do três volumes são: 4,54 m de comprimento, 1,99 m de largura, 1,44 m de altura e 430 l de capacidade no porta-malas.

Equipamentos

Assim como o modelo hatch, o sedã é equipado com o sistema multimídia inteligente MBUX. Na versão Style as duas telas do sistema têm sete polegadas, mas não conta com o comando de voz. Mais completa, a Advance tem visores maiores de 10,25 polegadas. As funções do sistema podem ser ativadas pelo volante ou tochpad do console central.

No caso do modelo mais caro, é possível realizar algumas funções por meio de palavras-chaves, como o ajuste do ar-condicionado, escolha da estação de rádio e abertura da persiana do teto-solar.

As duas versões são equipadas com sete airbags (frontais, laterais, de cortina e de joelho para o motorista), rodas de 18 polegadas e integração com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay.

