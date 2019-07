6 aplicativos para ajudar no período de volta às aulas

Da Redação, com assessoria



22/07/2019 | 12:18

A partir da próxima semana, estudantes de todo Brasil vão voltar à rotina de aulas. Para ajudar neste retorno, que nem sempre é fácil, há uma série de aplicativos à disposição de pais e alunos. Tem plataforma que pode auxiliar a organizar a estante de livros, de mobilidade e até uma que encontra professor particular por geolocalização. Confira 6 dessas aplicações:

1. Shapp

O aplicativo está disponível para download na Apple Store e na Play Store. Gratuito, ele reúne mais de 1.000 professores prontos para te auxiliar nas mais diversas matérias. Com o recurso da geolocalização, facilmente você encontrará o mestre que se adéqua à sua necessidade.

2. Minha Biblioteca

Você tem aquela estante cheia de livros e nem sabe mais quantos títulos estão lá? O app “Minha Biblioteca” é uma maneira prática de organizar sua estante sem levantar muita poeira. Com a plataforma, é possível salvar todos os títulos de maneira prática e intuitiva.

3.Filho Sem Fila

O Filho sem Fila está presente em mais de 180 escolas no Brasil, Paraguai e Canadá, atendendo a 32 mil alunos e 55 mil pais. Avenues, Eleva, Móbile e MapleBear estão entre algumas escolas atendidas pelo Filho sem Fila. Pioneiro no mundo, o app leva mais agilidade e segurança à gestão de saída das escolas, além de contribuir com a fluidez do trânsito, uma vez que, com antecedência, avisa à escola sobre a chegada dos responsáveis, para que a criança possa ser preparada para um rápido embarque.

4.Trello

Em meio à correria do dia a dia, é comum ter muitas tarefas. Para que você não perca nenhuma delas e organize-as em um só lugar, o aplicativo Trello pode ser uma boa saída. A plataforma gerencia suas atividades em quadros com listas de tarefas. Muito usado pelas empresas, ele também pode ser muito útil para pais e estudantes.

5.Estuda.com

Ideal para quem está em preparação para entrar na universidade, o app Estuda.com oferece questões de provas e simulados dos mais concorridos vestibulares do Brasil. Rápido e prático, ele permite acesso às provas em qualquer lugar, o que facilita o estudo mesmo em trânsito.

6.Flipboard

Nem sempre é possível acordar todas as manhãs e ler o jornal ou entrar na internet para ver quais são as principais notícias do dia. Com o Flipboard, você tem em um só lugar os principais fatos que estão acontecendo no mundo.

