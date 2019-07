Carol Dantas diz que o nome do filho foi decidido em sorteio

22/07/2019 | 12:11



Carol Dantas, mãe de Davi Lucca, que é também filho de Neymar, usou o Instagram para responder algumas perguntas e dúvidas dos fãs. À espera de Valentin, seu segundo filho e que é fruto da relação com Vinicius Martinez, com quem se casou neste ano, Carol falou sobre a gestação, como está sendo a vida de casada, a expectativa de Davi para a chegada do irmão e também sobre a escolha do nome do bebê, que irá nascer em setembro deste ano.

Para a surpresa de muitos internautas, Carol contou que o nome do filho foi decidido através de um sorteiro, já que a filha estava na dúvida e com várias opções de nome:

- O nome Valentin foi uma briga aqui em casa. Tinham várias opções, eu queria Antônio, o Davi, Joaquim, e o Vinícius, Valentin. E tinha a opção de Romeu, que todo mundo gostava. Fizemos um sorteio e deu Valentin três vezes. Eu tentei mudar, queria Antônio, e não deixaram. Tentei Romeu, não deixaram. E deu Valentin três vezes! Não tinha o que fazer, entregou Carol.

Ela também falou sobre o comportamento de Davi enquanto aguarda o nascimento do irmão:

- Davi está amando a ideia de ter um irmão, está ansioso. Ele sempre quis ter um irmãozinho e já está pedindo outro, diz que quer uma menina. Acredito que não vá ter ciume, mas já estamos nos preparando para isso também, explicou a loira.