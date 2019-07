Grupo Amigos, que comemora 20 anos, faz homenagem a Leandro, dupla de Leonardo, no Domingão do Faustão

22/07/2019 | 12:11



Quem gosta de sertanejo fez a festa assistindo ao Domingão do Faustão! No programa exibido no último domingo, dia 21, rolou uma surpresa bem especial durante o quadro Ding Dong, no qual os famosos têm que adivinhar qual a música pelo som de campainhas. Logo de cara, o elenco de Verão 90, que estava competindo no dia, escolheu a porta na qual tocou a música Saudade da Minha Terra, e com isso foi ao palco o grupo Amigos. O conjunto musical é formado pelas duplas Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e pelo cantor Leonardo.

No programa, os sertanejos cantaram alguns de seus sucessos e agitaram a plateia. Eles também anunciaram a volta do grupo que fez sucesso nos anos 90 e explicaram o surgimento do conjunto. Luciano revelou que foi algo muito natural; eles já se reuniam vez ou outra como amigos e acabavam fazendo música, então resolveram levar isso para os palcos, para a alegria dos fãs! Um dia antes de participarem do programa, os cantores voltaram com a sua turnê em comemoração aos 20 anos do Amigos com um show em Belo Horizonte.

Faustão aproveitou a oportunidade para fazer uma homenagem a Leandro, da dupla com Leonardo. O sertanejo morreu em 1998 por causa de um câncer e, no programa, Faustão presenteou os músicos com a camiseta que Leandro usou no último show dos Amigos. Os cantores deixaram cair algumas lágrimas e Leonardo falou:

- Leandro deve fazer parte dessa história sempre. Pelo talento, pelo caráter e pela importância.

Além da homenagem, o quadro contou com as atros soltando o gogó com alguns sucessos de suas carreiras e fizeram a plateia soltar a voz junto com eles!