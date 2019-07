Após briga de Antonia Fontenelle e Livia Andrade, Leo Dias se pronuncia: Perdi uma irmã

22/07/2019 | 12:11



Antonia Fontenelle protagonizou mais uma polêmica. Dessa vez, ela, que é amiga de Leo Dias, se desentendeu com Lívia Andrade após a apresentadora ser contra a sugestão de uma entrevista de Antonia no Fofocalizando, programa do SBT. A própria youtuber se pronunciou sobre o assunto e, agora, foi a vez de Leo Dias dar o seu posicionamento nessa briga.

No último domingo, dia 21, ele esteve no aniversário de Salvatore, filho de Antonia, e aproveitou para desabafar no Twitter e dar a sua versão da história da briga entre as duas:

A minha intenção em colocar a Antonia no ar era pressioná-la a falar do Eduardo Costa. Ela tinha me prometido que não falaria da Lívia. O programa passava por uma semana decisiva. Silvio [Santos] disse que ia acabar com o Fofocalizando. Eduardo Costa sempre dá ibope. Só isso, disse, se referindo ao sertanejo que tem sido apontado como affair de Antonia.

Ele ainda continua:

Eu sou o que mais luto pelo Fofocalizando. Penso na pauta do programa o dia todo. Não sei me entregar pela metade a nada. Só queria o bem do programa. Se Naldo desse audiência, eu não teria problema algum em colocá-lo no ar para salvar o programa. Estou no meio de uma briga de duas pessoas que amo. Não sou obrigado a tomar partido. Mas saibam que eu jamais mentirei para nenhuma das duas. Lívia não olha mais na minha cara. Eu lamento. Perdi uma irmã.

Por fim, conclui:

Hoje minha avó perguntou de novo quando vai conhecer a Lívia. Não tive coragem de dizer que havíamos brigado. Disse que ela vem pouco ao Rio [de Janeiro]. Aí minha avó repetiu que reza todo dia um Pai Nosso pra Lívia. Muita gente me ligando e me criticando por falar o que aconteceu e o que eu tô sentindo. Sinto muito. Vocês estão pedindo para eu não ser eu. Aguentei muito tempo calado.

Horas antes, uma fã havia questionado tanto Lívia quanto Leo Dias sobre a situação:

Perdoa o Leo, eu sei que ele é muito grato por tudo o que você fez por ele. Você foi obra de Deus na vida dele.

Como resposta, Lívia disse:

Já perdoei faz tempo! Quando tenho acesso e contato pessoal, resolvo olho no olho, não pelas redes sociais. Ele precisa de ajuda profissional não do meu perdão. Estou respeitando o momento dele calada! Se ele não tá bem não sou responsável por isso e por favor não me cobre.

Outra seguidora, então, concordou com a apresentadora:

Está certíssima, Lívia. Quando a outra veio a público falando várias coisas a seu respeito usando o nome dele, ele nem pra te defender como amigo que tanto dizia ser, serviu. O silêncio foi ensurdecedor.

Leo ainda rebateu:

Silêncio, sim, porque eu era amigo das duas. Odeio mentira. Eu não minto. Antonia perguntou porque não entraria no ar e eu falei a verdade. Da mesma maneira que jamais mentiria pra Lívia. O problema é que Antonia tem que aprender a diferença entre o público e o privado.

Eita!