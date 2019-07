'Beijou Anitta?', pergunta Patrícia Abravanel a Neymar no 'Jogo das Três Pistas'

22/07/2019 | 11:50



Neymar e Patrícia Abravanel se enfrentaram no Jogo das Três Pistas, no Programa Silvio Santos deste domingo, dia 21. Ao longo do programa, Neymar falou sobre o trabalho do instituto que leva o nome dele e da participação no especial de Natal no SBT.

Em uma das questões, Neymar deveria tentar adivinhar quem era a cantora carioca que havia beijado um jogador da seleção brasileira. O jogador deu uma risada no momento em que Silvio Santos lançou a pergunta.

Patrícia Abravanel não resistiu e questionou: "Você beijou a Anitta?". "Eu? Não...", respondeu Neymar aos risos e abaixando a cabeça. Silvio Santos não perdeu a oportunidade de provocar. "Anitta é aquela morena bonita? Até eu beijaria", disse o veterano apresentador.