Porque a indústria do Poker está patrocinando outros tipos de esportes

22/07/2019 | 11:18

O poker, principalmente, o poker online tem cada vez mais se tornado popular em todo o mundo conquistando fãs como também jogadores. Hoje é possível encontrar várias celebridades tanto do mundo dos esportes como não que são adeptas a prática de poker. Há também mais e mais empresas do mundo do poker que estão patrocinando vários eventos.

Uma das categorias que essas empresas estão investindo é a do automobilismo. O esporte a motor engloba vários esportes que envolvem o uso de veículos motorizados, incluindo as motocicletas, como a Moto GP e o motocross. Dependendo do esporte, há uma organização específica que o regulamenta e fiscaliza, dividida principalmente em esportes a quatro rodas e a duas rodas.

Antes de mais nada é preciso entender como a indústria do Poker online começou, por volta dos anos 90, quando diversos sites de cassinos online foram criados. Desde então, essa é uma das indústrias que mais investe em marketing para atrair mais público e conseguir cada vez mais apostadores. Além de marketing, os sites oferecem vários atrativos, como bônus e prêmios.

Esses sites também apresentam uma excelente usabilidade, sendo fáceis de serem utilizados e não exigem grandes investimentos de seus usuários. Em alguns, é possível até mesmo jogar de forma gratuita, como no 888 Poker Brasil. Outro ponto que fez essa indústria se destacar é o investimento em cibersegurança garantindo que os seus jogadores tenham as suas informações mantidas privadas e também facilitando a transferência de dinheiro de forma rápida e confiável. Por fim, grande parte desses sites também realizam torneio de poker dos mais variados níveis e precisam promovê-los.

Levando esses pontos em consideração, a indústria de poker está patrocinando outros esportes, tal como o automobilismo, para trazer ainda mais credibilidade para as suas marcas, já que o poker ainda pode ser visto apenas como apostas e não como esporte. Esses sites não querem ser vistos como jogatina, mas sim como um esporte a ser respeitado e que tem o mesmo nível de outras modalidades apenas se diferenciado no fato de não ser uma atividade física, mas sim uma atividade mental.

Vale ressaltar que os logos dos patrocinadores mandam mensagens subliminares para os telespectadores dos esportes e, dessa maneira, entram no subconsciente. Com isso, o objetivo é fazer com que o público reconheça as marcas e até mesmo busque por elas. Já a questão dos esportes a motor é pelo fato dessas competições trazerem um público mais elitizado e segmentado, no qual os sites de poker estão interessados em conquistar. Esses patrocínios trazem bons resultados para ambos os lados, já que ajudam os sites a se fortalecerem como marcas sérias e também trazem investimentos para os esportes físicos.

Os sites de poker também apostam em esportistas específicos. Os principais esportistas são jogadores de futebol, mas há também nadadores e tenistas, por exemplo, e até motociclistas profissionais. Esses esportistas trazem visibilidade para os sites e acabam em muitos casos se tornando até mesmo jogadores de poker.