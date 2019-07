Cinco motivos para visitar a cidade de Socorro

Redação



Localizada na Serra da Mantiqueira e pertencente ao Circuito das Águas Paulistas, a cidade de Socorro, no interior do estado de São Paulo, oferece inúmeras atrações e belas paisagens naturais. As atividades integram os mais variados viajantes, com opções que vão desde rafting pelo Rio do Peixe até caminhadas tranquilas e contemplativas.

A cidade de Socorro também conta com o sossegado clima interiorano e rural, conservado no local desde sua fundação, em 1829. Isso permite que os seus visitantes conheçam fazendas históricas e plantações de café. Também dá para acompanhar a fabricação de produtos campesinos e realizar atividades como ordenha de animais e colheita de frutas.

5 razões para conhecer a cidade de Socorro

Aventura

Conhecida como a “Cidade da Aventura”, Socorro foi o primeiro destino a conseguir certificação internacional para atividades de turismo do segmento no Brasil. Isso significa a garantia de segurança nas atrações promovidas pelos estabelecimentos que possuem o certificado.

A região oferece diversos roteiros para praticar esportes na natureza. Entre elas, rafting, trilhas até cachoeiras, ciclismo, stand up paddle, canoagem, rapel, arvorismo e tirolesas, incluindo uma das mais longas do Brasil, com um quilômetro de extensão, que corta os estados de São Paulo e Minas Gerais.

Além disso, a grande novidade são os voos de parapente no Pico da Cascavel, localizado a 1.200 metros do nível do mar.

Ecoturismo

Em Socorro, as elevações e os desníveis do terreno criaram volumosos rios de corredeira, como o do Peixe, e belas cachoeiras, que ficam em meio a florestas nativas no ecossistema da Mata Atlântica.

A cidade ainda conta com fontes de água mineral e mirantes no topo de montanhas, como o da Pedra Bela Vista, que permite a apreciação panorâmica da paisagem, sempre de maneira segura e sustentável.

Localização e outros atrativos

Localizada a duas horas da capital paulista, Socorro é uma ótima opção para quem quer fugir do estresse de uma metrópole, mas sem ir para muito longe. O turista tem a oportunidade de provar a tradicional gastronomia caipira ao saborear pratos que utilizam alimentos produzidos nas fazendas locais.

Além disso, a cidade é um dos maiores polos de fabricação de malhas do estado. São três centros de compras, com a Feira Permanente de Malhas, o Circuito das Malhas Outlet e o Shopping Moda de Fábrica, onde estão espalhadas mais de 400 malharias, que oferecem produtos com preço de fábrica.

Hospedagens para todos os estilos de viajantes

Hotéis fazenda, campings, pousadas e hostels. Socorro oferece diferentes opções de hospedagens para que os seus visitantes possam escolher a que mais combina com seu perfil.

Os hotéis fazenda são ideais para quem busca comodidade, com sistema de pensão completa, monitoria para adultos e crianças e atividades inclusas no valor da hospedagem. As pousadas e hostels, por outro lado, têm um melhor custo benefício para quem procura acomodações sem a inclusão de extras nas diárias, como refeições e passeios.

Já aqueles que optam pelos campings têm a oportunidade de estabelecer um contato mais profundo com a natureza.

Acessibilidade

Socorro também é referência nacional em turismo acessível. Mais de dez atividades de aventura da cidade foram adaptadas a pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Em 2013, a cidade de Socorro recebeu o Prêmio Rainha Sofia de Acessibilidade, outorgado pelo Conselho Real para Deficiência do Governo da Espanha.

